Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, L75 - Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Nachtragsmeldung

Meißenheim (ots)

Die schweren Verletzungen, die ein 83-jährige Pedelec-Fahrer infolge eines Unfalls am Dienstagnachmittag auf der L 75 bei Meißenheim davongetragen hatte, stellen sich glücklicherweise als nicht lebensbedrohlich dar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der Kollision seitens des Seniors das Überfahren einer Stoppstelle voraus. Die Beamten des Verkehrsdienstes bilanzierten einen Sachschaden von etwa 12.500 Euro. Nach einer vorübergehenden Sperrung konnte der Verkehr gegen 15:30 Uhr wieder freigegeben werden.

/cw

Ursprungsmeldung vom 26.01.2021, 16:33 Uhr

Meißenheim Bei einem Zusammenstoß mit einem BMW am Dienstagnachmittag zog sich ein Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zu. Der über 80-jährige Radfahrer wollte die L75 bei Meißenheim kurz vor 14:30 Uhr queren, als er von dem in nördliche Richtung fahrenden PKW bei voller Fahrt erfasst wurde. Der Schwerverletzte wurde von den Kräften des Rettungsdienstes in ein Klinikum eingeliefert. Die Straße musste für zirka eine halbe Stunde gesperrt werden.

/nb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell