Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Allmansweier- Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Schwanau, Allmansweier (ots)

Ein schwer verletzter 80-Jähriger sowie ein Sachschaden von circa 4.400 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag. Der ältere Herr befuhr hierbei kurz nach 16:30 Uhr mit seinem Pedelec den Gemeindeverbindungsweg vom Gelände des Flugplatzes Lahr in Richtung der L 75. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Senior an der dortigen Einmündung die Vorfahrt eines 71-jährigen Autofahrers. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung des Audi-Lenkers kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den Aufprall verletzte sich der Pedelec-Lenker schwer und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

