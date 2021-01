Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Glatteisunfall

Bühlertal (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend auf der L 83 zwischen Bühlertal-Hof und Sand. Nach derzeitigem Sachstand kam ein 22-jähriger Ford-Fahrer kurz vor 20 Uhr in einer Kurve wegen Eisglätte ins Rutschen und streifte einen entgegenkommenden Mercedes. Trotz eines Ausweichmanövers des 55-jährigen Mercedes-Lenkers konnte ein Streifen der Fahrzeuge nicht verhindert werden. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die Unfallstelle auf der L 83 wurde während der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt und im Anschluss von der Straßenmeisterei gestreut.

/cw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell