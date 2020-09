Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Sofa in Flammen, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Bislang Unbekannte sollen am späten Sonntagabend gegen 22.20 Uhr ein Sofa in einer Holzhütte in Nähe der Flugplatzstraße in Brand gesteckt haben. Die Couch brannte vollständig nieder, an der Hütte entstanden lediglich leichte Brandspuren. Zur Löschung war die Feuerwehr Lahr und Hugsweier mit insgesamt sechs Fahrzeugen vor Ort. Der Sachschaden summiert sich auf rund 100 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 07821 277-0 von den Ermittlern entgegengenommen. /jh

