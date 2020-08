Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Streit gerät außer Kontrolle

Offenburg (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in einer Shishabar in der Hauptstraße mussten in der Nacht auf Montag mehrere Streifenwagen ausrücken. Dort soll es gegen 0:30 Uhr zwischen zwei 28 und 41 Jahre alten Männern zu einem handfesten Streit gekommen sein. Der zunächst verbal ausgetragene Konflikt mündete später in einem Gerangel im hinteren Bereich des Lokals. Kurz darauf haben sich die mutmaßlichen Streithähne vor die Shishabar begeben, um dort aufeinander einzuschlagen. Hierbei soll der 28-Jährige, den Aussagen seines Kontrahenten zufolge, auch ein Messer gezückt und damit den weglaufenden 41-Jährigen verfolgt haben. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg konnten den 28-Jährigen vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung konnte kein Messer aufgefunden werden. Der 41-Jährige, gegen den in der Shishabar ein Hausverbot bestehen soll, erlitt leichte Verletzungen. Sein 13 Jahre jüngere Widersacher blieb nach bisherigen Feststellungen unverletzt. Die Ursache der Streitigkeit ist bislang ungeklärt und unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

