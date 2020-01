POL-OG: Lahr, Kippenheimweiler - Eingebrochen

Polizeipräsidium Offenburg

Lahr, Kippenheimweiler - Eingebrochen

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Straße "Zum Ried" eingestiegen. Indem die ungebetenen Besucher zwischen 23 Uhr und 9.40 Uhr eine Holztür gewaltsam aufgehebelt hatten, konnten sie im Inneren des Gebäudes mehrere Schubladen durchwühlen. Letztlich suchten sie mit etwas Bargeld und Elektrogeräten das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

