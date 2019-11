Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: BAB A5 - Höhe Rastatt - Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 10:45 Uhr, kam es auf der BAB A5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Beteiligt waren ein 21-jähriger Seat-Fahrer und ein 30 Jahre alter BMW-Fahrer. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, an den beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.000 Euro. Die Bergungsmaßnahmen der beiden beschädigten Pkw dauern aktuell noch an. Das Autobahnpolizeirevier Bühl hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

/FDR

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 21 0

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell