Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Einfamilienhaus

Braunschweig (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner in den frühen Abendstunden nutzen am Freitag unbekannte Täter aus, um in das Einfamilienhaus in Rautheim einzubrechen. Nach Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür gelangten sie in das Haus, suchten diverse Räumlichkeiten auf und sichteten die Behältnisse. Anschließend erfolgte unter Mitnahme von Schmuck die Flucht zu Fuß.

