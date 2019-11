Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Leicht verletzt

Kuppenheim (ots)

Beim Rangieren an einer Hofeinfahrt in der Löwengasse kam es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Fiat übersah beim Rückwärtsfahren eine hinter ihm fahrende Zustellerin auf ihrem Pedelec. Dabei stürzte die 22 Jahre alte Frau vom Rad und verletzte sich am Bein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

/ks

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell