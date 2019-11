Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Unschöne Hinterlassenschaft

Ein noch Unbekannter hat im Verlauf des Montagmittags am Rand des Verbindungswegs zwischen Neuhaus und dem Sportplatz Staufenberg mehrere mit Abfall gefüllte Säcke beseitigt. Bei den widerrechtlichen Hinterlassenschaften handelte es sich um Reste von Baumaterialien und Farbeimern. Da in dem Müll auch Hinweise auf den möglichen Verursacher erlangt werden konnten, haben die Beamten des Polizeipostens Gernsbach ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07224 3663 erbeten.

