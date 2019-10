Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Zeugen nach rücksichtslosem Überholen gesucht

Hügelsheim (ots)

Hügelsheim - Zeugen nach rücksichtslosem Überholen gesucht

Nach einem Überholmanöver, bei dem zwei Autofahrer offenbar gefährdet wurden, sind die Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster auf der Suche nach Zeugen, insbesondere dem Fahrer eines Geländewagens. Am Dienstagnachmittag befuhr gegen 16:45 Uhr ein BMW-Fahrer die K 3731 von Sinzheim-Kartung kommend in Richtung Hügelsheim. Kurz nach der Überquerung der A 5 wurde er von einem schwarzen Audi überholt. Während des Überholvorgangs kam jedoch ein Geländewagen entgegen. Dessen Fahrer musste, um einen Unfall zu verhindern, stark bis zum Stillstand abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen. Auch der überholte BMW-Fahrer musste zeitgleich sein Auto stark abbremsen. Der Fahrer des Audi setzte seine Fahrt unterdessen fort. Die Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster sind nun auf der Suche nach Zeugen, insbesondere dem Fahrer des entgegenkommenden Geländewagens. Dieser, wie auch andere Hinweisgeber, wenden sich unter der Telefonnummer 07229 3018-0 an die wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelnden Beamten.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell