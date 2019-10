Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Auto beschädigt? Eigentümer gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Haslach sind auf der Suche nach dem Fahrer oder Eigentümer eines roten Autos, welches am frühen Donnerstagabend an einer Haltebucht in der Hauptstraße, zwischen den beiden Einmündungen der Fabrikstraße, geparkt war und möglicherweise von einem Sattelzug unbemerkt am linken Außenspiegel gestreift und beschädigt wurde. Eine dem Sattelzug nachfolgende Autofahrerin erkannte gegen 17:40 Uhr den Streifvorgang und verständigte die Polizei. Der Brummi-Lenker konnte später in Biberach kontrolliert werden. Das rote Auto war hingegen bei einer späteren Nachschau schon weggefahren gewesen. Der Eigentümer des nun gesuchten und möglicherweise beschädigten Wagens oder wer Hinweise zu dessen Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer: 07832 97592-0 bei den Ermittlern zu melden.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell