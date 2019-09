Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Zeugen zu Unfall gesucht

Durmersheim (ots)

Wie der Polizei erst heute mitgeteilt wurde kam es am Dienstagnachmittag gegen 17:15 Uhr in der Hauptstraße, Kreuzung Pilgerstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Mutmaßlich soll ein 20-jähriger Radfahrer bei Rot zeigender Lichtzeichenanlage in die Kreuzung eingefahren und dann mit dem Pkw eines 62-Jährigen kollidiert sein. Zum Unfallgeschehen soll es Zeugen geben, weshalb der Polizeiposten Bietigheim diese bittet sich unter der Telefonnummer, 07222 761-0, zu melden. /ag

