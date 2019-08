Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Stimmung nach Provokationen übergekocht

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach einer handfesten Auseinandersetzung im Bürgerpark alle Hände voll zu tun. Mehrere Anrufer meldeten sich kurz vor Mitternacht über den Notruf bei der Polizei und berichteten, dass sich im Bürgerpark eine Personengruppe unter der Verwendung von Flaschen und Ästen prügeln würde. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Streit in die Grabenallee verlagert. Nach bisherigen Feststellungen soll die Stimmung unter vier jungen Männern im Alter zwischen 21 und 24 Jahren nach vorherigem Alkoholkonsum und gegenseitigen Provokationen übergekocht sein, worauf sie anschließend mit Flaschen und Ästen aufeinander losgegangen sein sollen. Ein 22- sowie ein 24-Jähriger mussten infolge ihrer erlittenen Verletzungen mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum gebracht werden. Ein 21-Jährige des streitsüchtigen Quartetts musste bei der vorläufigen Festnahme in Handschellen gelegt werden. Hierbei beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten. Auch ein 24-Jähriger fand sich nach seiner vorläufigen Festnahme mit zwei starren Metallringen um seine Handgelenke auf dem Boden liegend wieder. Selbst in der Gegenwart der Polizisten hatte er unaufhörlich versucht, seine Kontrahenten anzugreifen. Nur mit großer Kraftanstrengung der Beamten konnte dies unterbunden werden. Weil sich das Gemüt des 24-Jährigen auch auf der nahegelegenen Polizeidienststelle noch nicht beruhigte, musste der die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben gegen alle vier Männer verschiedentliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

