Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust, Ringsheim - Schneller Fahndungserfolg nach mutmaßlichem Überfall, gibt es Zeugen?

Rust, Ringsheim (ots)

Am späten Samstagabend ist eine 29 Jahre alte Frau auf dem parallel zur K 5349 verlaufenden Radweg zwischen RIngsheim und Rust mutmaßlich überfallen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei junge Fahrradfahrer die Frau kurz nach 23 Uhr auf dem Radweg überholt und ausgebremst haben. In der Folge hätten sie die Frau bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die 29-Jährige ist daraufhin schreiend auf die angrenzende Kreisstraße gerannt und dort auf eine zufällig vorbeifahrende Streifenbesatzung des Polizeireviers Lahr getroffen. Die Verdächtigen seien in Richtung Rust geflüchtet. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung sollten kurze Zeit später in der Kirchstraße, im Bereich des dortigen Schulhofes, drei Personen kontrolliert werden. Zwei davon ergriffen die Flucht, konnten aber gestellt und vorläufig festgenommen werden. Ein 17-Jähriger des Duos steht nach ersten polizeilichen Ermittlungen im Verdacht, an dem versuchten Überfall beteiligt gewesen zu sein. Der Verdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Familienangehörigen überstellt. Mögliche Zeugen, die Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 bei den Beamten der Kriminalpolizei.

