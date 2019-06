Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Dreister Diebstahl

Bühl, A5 (ots)

Ein Unbekannter nutzte am späten Donnerstagabend die kurze Unaufmerksamkeit einer Rasthofmitarbeiterin aus. Kurz vor Mitternacht griff der Langfinger auf der Autobahnraststätte Bühl in eine dortige Kasse und erbeutete so Bargeld, bevor er sich anschließend zügig aus dem Staub machte. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

