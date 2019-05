Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Königsberger Straße am Dienstagabend, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach dem flüchtigen Fahrer. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer eines dunklen Kleinwagens gegen 17:10 Uhr auf dem Parkplatz eines dortigen Schnellrestaurants vorwärts gegen eine geparkte Mercedes E-Klasse fuhr. Trotz eines Schadens von rund 5.000 Euro an dem Daimler, suchte der Verantwortliche das Weite. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit den Beamten des Reviers Kehl unter der Nummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell