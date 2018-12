POL-GM: 041218-96: Einbrecher in die Flucht getrieben

Engelskirchen (ots) - Zwei unbekannte Täter haben am Dienstag (4. Dezember) um 00:50 Uhr versucht, in eine Gaststätte in der "Bergische Straße" in Engelskirchen einzubrechen. Die Täter öffneten gewaltsam die Haustür zu dem Mehrfamilienhaus und gelangten so in das Treppenhaus, von wo aus eine Tür zur Gaststätte und eine weitere Tür zu einem Restaurant führen. Gewaltsam versuchten sie auch die Tür zur Gaststätte zu öffnen. Eine Zeugin befand sich zu dieser Zeit in dem angrenzenden Restaurant und hörte Geräusche aus dem Treppenhaus. Als sie nachschaute, sah sie zwei Personen an der Tür der Gaststätte hantieren. Als sie das Licht einschaltete, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung: Beide waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzen über den Kopf gezogen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell