Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinbach - Schwer verletzter Rollerfahrer

Steinbach (ots)

Schwer verletzt wurde ein 58-jähriger Motorrollerfahrer am Montagnachmittag um 15.20 Uhr bei einem Unfall auf der B 3 zwischen Sinzheim und Steinbach, wenige hundert Meter vor der Karcher Kreuzung. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Gefährt des 58-Jährigen ins Schlingern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 63-Jähriger versuchte noch mit seinem Mercedes dem Rollerfahrer auszuweichen. Es kam trotzdem zum seitlichen Aufprall und Sturz des Zweiradfahrers. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Verkehrspolizei Baden-Baden ein Sachschaden von mindestens 6.000 Euro. Durch die Polizei erfolgt eine entsprechende Unfallanzeige an die Staatsanwaltschaft Baden-Baden.

/ks

