Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Einbrecher nach Entdeckung geflüchtet

Bühl (ots)

Am Dienstag gegen 2.20 Uhr wurde in Bühl im Öhinghaltweg ein Einbrecher gestört. Ein im ersten Obergeschoß wohnhafter 52-Jähriger wurde zur Tatzeit durch Geräusche wach und trat auf den Balkon. Er sah noch wie eine Person mit weißem T-Shirt das freizugängliche Grundstück über den Garten verließ. Bei der Überprüfung der hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Bühl konnten am Fenster an der Terrasse am Erdgeschoss des Wohnhauses frische Beschädigungen festgestellt werden. Es entstand ein Schaden von ungefähr 100 Euro. Die Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos. Hinweise an das Polizeirevier Bühl: Telefon 07223-990970

