Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden- In Geschäft eingebrochen

Baden-Baden (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sind in den Nachtstunden auf Freitag in ein Geschäft in der Luisenstraße eingebrochen und haben daraus Smartphones gestohlen. Die beiden dunklen Gestalten haben gegen 3.15 Uhr eine Scheibe des Ladens eingeschlagen und sich anschließend mit verschiedenen Mobiltelefonen eingedeckt. Mit ihrer Beute sind die Diebe in Richtung Kaiserallee geflüchtet. Was genau entwendet wurde, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Einer der beiden Verdächtigen trug eine Mütze, der andere einen dunklen Kapuzenpulli mit weißer Aufschrift. Weiter soll der Eine etwa 170 Zentimeter groß und von kräftiger Statur, der Andere schlank und circa 185 Zentimeter groß gewesen sein. Über die Spurensicherung von Kriminaltechnikern hoffen die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden den beiden Ganoven auf die Schliche zu kommen.

