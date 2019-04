Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rollerfahrer schwer verletzt

Sinzheim (ots)

Bei einem Unfall in der Kartunger Straße / Tiefenauer Straße wurde am Montagnachmittag ein Rollerfahrer schwer verletzt. Der Lenker des Kleinkraftrades befuhr die Kartunger Straße und schnitt im Bereich der Tiefenauer Straße die Kurve. Hierbei prallte er gegen einen entgegenkommenden Pkw. Während der Rollerfahrer mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, blieb die Pkw-Fahrerin unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Wie die Ermittlungen des Verkehrsdienstes ergaben, hatte der Rollerfahrer zudem noch zu tief ins Glas geschaut.

/Stgl

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell