Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Oberachern - Für Ruhe gesorgt

Achern, Oberachern (ots)

Zu einer Ruhestörung durch laute Musik wurden Beamte des Polizeireviers Achern / Oberkirch am späten Montagabend gegen 23:15 Uhr gerufen. Nachdem die Ordnungshüter durch den Mann in die Wohnung gelassen wurden, indem er ihnen aus Bequemlichkeit einfach den Schlüssel aus dem Fenster zu warf, wurde er zur Ruhe ermahnt und weitere Konsequenzen bei Nichteinhaltens der Nachtruhe angedroht. Offenbar fruchtete dies nur wenig, weshalb die Beamten eine gute Stunde später erneut gerufen wurden. Auf demselben Weg wie zuvor gelangten sie wieder in die Wohnung, verließen diese aber nicht mit leeren Händen. Die Lautsprecher der Stereoanlage wurden bis zum Ende der Nacht in amtliche Verwahrung genommen, so dass endlich Ruhe einkehrte.

