Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Kuppenheim (ots)

Ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro und eine leicht verletzte Autofahrerin sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag. Der Lenker eines BMW war gegen 12.30 Uhr auf der Sofienstraße unterwegs, als er nach rechts in die Favoritenstraße einbiegen wollte. Hierbei übersah der Autofahrer die von rechts kommende Opel-Lenkerin und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 43 Jahre alte Opel-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und im Anschluss zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Rastatt gebracht. /ma

