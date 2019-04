Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Zweitschlüssel gefunden

Loffenau (ots)

Unbekannte sind im Verlauf der vergangenen Woche in ein Anwesen in der Tulpenstraße eingestiegen. Indem die unerwünschten Besucher einen im Nebengebäude deponierten Zweitschlüssel vorfinden konnten, gelangten sie ohne größere Anstrengungen in das Wohngebäude und durchsuchten hier diverse Schränke und Kommoden nach Wertgegenständen. Letztlich mussten die Langfinger ohne Beute das Weite suchen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell