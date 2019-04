Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Pkw fährt in Schutzplanke

A5 Renchen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr am Sonntagnachmittag ein Pkw-Fahrer auf der A5 Höhe Renchen in südlicher Richtung gegen die Betonmittelwand, drehte sich mehrfach und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde völlig demoliert und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die rechte Fahrbahn gesperrt. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

/Stgl

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell