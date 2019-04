Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Mofa-Fahrerin und Sozia verletzt

Gaggenau (ots)

Eine leichtverletzte Mofa-Fahrerin und ihre ebenfalls verletzte Sozia sind nach einem Unfall am Dienstagabend zu beklagen. Die 15-jährige Lenkerin des Mofas fuhr gegen 20:30 Uhr die Straße `Am Sauberg´ in Richtung Badener Straße und missachtete an der dortigen Einmündung die Vorfahrt eines von links kommenden Jaguar. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden die 15-Jährige und ihre Sozia leicht verletzt und wurden nach Baden-Baden in die Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund als 9.000 Euro.

