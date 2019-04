Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mit Motorrad gestürzt

Baden-Baden (ots)

Schwere Verletzungen eines Motorradfahrers sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag. Der 21-Jährige befuhr gegen 16.50 Uhr die B500 vom Zimmerplatz kommend in Richtung Helbingfelsen, als er in einer lang gezogenen Linkskurve alleinbeteiligt zu Fall kam und sich hierbei schwer verletzte. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik nach Baden-Baden gebracht. Der entstandene Sachschaden am Motorrad des jungen Mannes beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

