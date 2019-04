Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - L85 - Folgenschwerer Verkehrsunfall

Bühl (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 17:05 Uhr, kam es auf der L85 zwischen der Einmündung Vimbucher Straße (zum dortigen Einkaufszentrum) und der Autobahn zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer fuhr links an mehreren Pkw vorbei, die in der Vimbucher Straße an der rotanzeigenden Ampel warteten, unter anderem auch einem Pkw, BMW. Bei der Weiterfahrt auf der L85 fuhr das Motorrad unmittelbar vor dem BMW. Daraufhin entwickelte sich ein Streit zwischen dem Motorradfahrer und dem BMW-Fahrer, der zunächst mit Gesten geführt wurde. Im weiteren Verlauf überholte der BMW-Fahrer das Motorrad rechts und lenkte unmittelbar vor ihm wieder nach links. Dabei streifte der BMW das Motorrad am Vorderrad. Der Motorradfahrer stürzte dadurch und wurde schwer verletzt. Der BMW-Fahrer flüchtete in Richtung Autobahn. Zum BMW ist nur bekannt, dass er grau- oder silberfarben war und eine französische Zulassung hatte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden von der Verkehrspolizei Baden-Baden aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Rufnummer 072216800 zu melden.

