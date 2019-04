Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Unfall auf Schulparkplatz

Bühlertal (ots)

Am Montag gegen 07.30 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Schulstraße zu einem Unfall, bei dem ein 13-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Als die Schülerin ihren Rucksack aus dem Kofferraum des Autos holen wollte, fuhr eine Pkw-Lenkerin vermutlich aus Unachtsamkeit auf das Fahrzeug des Familienvaters auf. Das dazwischen stehende Mädchen zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. /al

