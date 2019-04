Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, A 5 - Ins Schleudern geraten und überschlagen

Rastatt (ots)

Derzeit sind zwei Fahrstreifen der A 5 in Richtung Norden kurz vor der Anschlussstelle Rastatt-Nord nach einem Unfall gesperrt. Der Verkehr wird auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Mittlerweile hat sich ein Stau von etwa acht Kilometern Länge gebildet. Die Bergungsarbeiten sind aktuell am Laufen. Der Fahrer eines Renault Trafic hat kurz nach 8 Uhr die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren, geriet hierbei zunächst nach links auf den mit Hecken bewachsenen Grünstreifen, bevor er dann von der linken Fahrspur quer nach rechts über den mittleren und rechten Fahrstreifen schleuderte und letztlich gegen eine Böschung prallte. Der Sprinter hat sich in der Folge überschlagen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt dafür verantwortlich gewesen sein, dass der Lenker des Renault die Balance über seinen Wagen verloren hat. Er hat sich durch den Unfall schwere Verletzungen zugezogen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Während des Hubschraubereinsatzes war die Fahrbahn komplett gesperrt. Der Sachschaden dürfte im Bereich von etwa 15.000 Euro liegen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell