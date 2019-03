Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unfallflucht

Kehl (ots)

Am Freitagmorgen, zwischen 6 Uhr und 6:15 Uhr, wurde auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straßburger Straße ein geparkter Ford Focus angefahren. Bei dem Ford Focus handelte es sich um ein Neufahrzeug. Der Verursacher streifte den Ford Focus an der Heckstoßstange und verursachte so einen Schaden in Höhe von 1000 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kehl, Tel.: 07851/893-0 in Verbindung zu setzen.

