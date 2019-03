Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Widerstand geleistet

Kehl (ots)

Was genau einen 50 Jahre alten Mann am frühen Dienstagmorgen dazu bewogen hatte, seine Aggressionen zunächst gegen um Hilfe bemühte Rettungskräfte zu richten und sich anschließend eine körperliche Auseinandersetzung mit den Beamten des Polizeireviers Kehl zu liefern, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bis dahin, dass der Mann kurz nach 6 Uhr in der Straßburger Straße aufgrund mutmaßlicher Schmerzen im Rettungswagen behandelt werden sollte. Als hierbei nichts Näheres festgestellt werden konnte, geriet der 50-Jährige zusehends in Rage und stellte sich im weiteren Verlauf fortwährend vor den Streifenwagen der hinzugerufenen Ermittler, filmte die Beamten und überschüttete sie mit diversen Beschimpfungen. Da er seine Blockade trotz mehrfacher Androhung des Gewahrsams aufrecht hielt, musste er die nächsten Stunden unter behördlicher Obhut verbringen. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahme leistete der Mann massiven Widerstand. Ein Beamter wurde hierdurch leicht verletzt. Ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

