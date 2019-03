Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Küchenbrand

Gaggenau (ots)

Ein Küchenbrand im Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße in Gaggenau verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Der Brand bracht aus bislang unbekannter Ursache in den frühen Sonntagmorgenstunden aus. Zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt.

/Stgl

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell