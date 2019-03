Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rollerfahrer verletzt

Kehl (ots)

Am frühen Samstagnachmittag wurde ein Rollerfahrer schwer verletzt, der auf der Vogesenstraße aus Richtung Neumühl kommend nach links in die Willstätter Straße abbiegen wollte, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Die Fahrerin eines Seat wollte den Roller im Einmündungsbereich überholen, als dieser abbog und es zum Zusammenstoß kam. Der Rollerfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

