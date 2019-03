POL-OG: Rastatt - Promillefahrt festgestellt

Polizeipräsidium Offenburg

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Polizei am Sonntagabend ein schlangenlinienfahrender Seat-Fahrer auf der B 462 von Gernsbach in Fahrtrichtung Rastatt gemeldet. Im Bereich der Rauentaler Straße konnte der 40-jährige Autofahrer gegen 20:15 Uhr einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Nach einem Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass er vermutlich knapp zwei Promille intus hatte. Des Weiteren konnte durch die Beamten des Polizeireviers Rastatt diverse frische Unfallbeschädigungen am Wagen des Betrunkenen festgestellt werden. Als möglicher Unfallort könnte nach Schilderung des Seat-Lenkers die B3 in Sinzheim sowie die Ortschaften Hügelsheim und Kartung in Betracht kommen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Den 40-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Verdacht einer Unfallflucht. Sein Führerschein wurde einbehalten. Personen, die Angaben zu einer möglichen Unfallstelle in den genannten Bereichen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rastatt unter der Telefonnummer 07222/761-120 in Verbindung zu setzten.

