Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Einbrecher vertrieben, Zeugenhinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein Zeuge ist am Samstagabend in der Ernst-Peter-Huber-Straße auf einen Einbruchsversuch in seiner Nachbarschaft aufmerksam geworden und hat den Einbrecher in die Dunkelheit vertrieben. Der Unbekannte hat hierbei kurz nach 20.30 Uhr eine Leiter an den Balkon des Hauses angestellt und war in Begriff die Balkontür aufzuhebeln. Als der Eindringling bemerkte, dass er entdeckt wurde, ergriff er die Flucht und konnte über ein Wiesengelände unerkannt entkommen. Der Zeuge konnte lediglich eine dunkle Gestalt mit dunkler Mütze erkennen. Zur Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen des Polizeireviers Haslach und der Polizeihundeführerstaffel wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07835 547490 an die Ermittler des Polizeipostens Zell am Harmersbach.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell