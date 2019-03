Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr/Kuhbach - Einbruch in Wohnhaus

Lahr/Kuhbach (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher verschaffte sich in der Zeit von Samstag, 6.30 Uhr bis Sonntag, 15 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Schelmengasse. Der ungebetene Besucher gelangte nach ersten Erkenntnissen in das Haus, indem er mit einem Stein ein Fenster einwarf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Diebstahlschaden von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben gemeinsam mit den Kriminaltechnikern die Ermittlungen übernommen.

