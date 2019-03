Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, K 5304 - Unfall mit Sachschaden

Oberkirch (ots)

Ein unvorsichtiges Überholmanöver hat am Mittwochnachmittag auf der K 5304 zwischen Stadelhofen und Renchen/Ulm zu einem Unfall und rund 7.000 Euro Sachschaden geführt. Während eine 31-Jahre alte Hyundai-Fahrerin gegen 14.20 Uhr an der Einmündung "Am Rebhag" nach links abbiegen wollte, wurde sie gleichzeitig von einer nachfolgenden 48 Jahre alten Opel-Lenkerin links überholt. Durch die Kollision wurde niemand verletzt. /wo

