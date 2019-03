Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Radlader erheblich beschädigt

Rastatt (ots)

Erfolglos blieb der Versuch eines Unbekannten, in der Zeit zwischen vergangenem Freitag und Dienstag einen Radlader in der Straße `Am Gedenkstein´ zu entwenden. Dabei riss der gescheiterte Dieb die Verkleidung im Fahrerbereich heraus und versuchte die Baumaschine kurzzuschließen. Obwohl ihm der Diebstahl des rund 25.000 Euro teuren Gefährtes nicht gelang, richtete er einen Schaden von etwa 3.500 Euro an. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

