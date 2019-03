Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Hoher Schaden nach Vorfahrtsverletzung

Offenburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 15.000 Euro und eine verletzte Seat-Fahrerin ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am frühen Dienstagmorgen. Gegen 5.50 Uhr war die 24 Jahre alte Seat-Lenkerin von der B33a aus Richtung Innenstadt kommend abgefahren und beabsichtigte nach rechts in die Gustav-Heinemann-Straße, in Richtung Marlener Straße, abzubiegen. Dabei missachtete sie jedoch die Vorfahrt einer zu diesem Zeitpunkt von rechts, über die Brücke kommenden Fahrerin eines Mazdas. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die junge Frau glücklicherweise nur leicht. Ihr Fahrzeug musste im Anschluss abgeschleppt werden.

