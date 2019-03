Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Rastatt (ots)

Der Fahrer eines Volkswagen war am Dienstagmittag gegen 15.30 Uhr auf der B462 in Richtung der B3/B36 unterwegs, als er sich an der Ampel auf dem mittleren von drei Fahrspuren einordnete, um nach links in Richtung Rastatt abzubiegen. Der noch unbekannte Lenker eines möglicherweise blau oder silberfarbenen BMW, wollte ebenfalls nach links abbiegen und überholte hierbei Zeugenangaben zufolge ein weiteres Fahrzeug rechts, bevor er den VW des 26-Jährigen touchierte. Dieser kam von der Fahrbahn auf den Grünstreifen und kam schlussendlich zum Stehen. Der unbekannte Fahrer des als tiefergelegt und aufgemotzt beschriebenen BMW soll sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, aus dem Staub gemacht haben. Der Sachschaden am VW des Mittzwanzigers beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Personen, die Hinweise auf den unbekannten Autofahrer oder sein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer: 07222/761-0, bei der Polizei in Rastatt zu melden. Am Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers könnten sich im Bereich des Kotflügels schwarze Farbantragungen vom VW des jungen Mannes befinden. /ma

