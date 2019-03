Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfallflüchtigen gestellt

Baden-Baden (ots)

Da ein 47 Jahre alter Mann am Dienstagmittag auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Baden-Baden und Rastatt-Süd einen Verkehrsunfall baute und anschließend das Weite suchte, ermitteln nun die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl. Nach aktuellem Kenntnisstand soll der Opel-Fahrer kurz nach 15 Uhr auf der Nordfahrbahn mit dem Sattelzug eines 50-Jährigen kollidiert sein. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und den Vorfall zu melden, ergriff er die Flucht. Einem die Verfolgung aufnehmenden Zeugen war es letztlich zu verdanken, dass Beamte des Polizeireviers Rastatt den 47-Jährigen in der Karlstraße in Rastatt stellen konnten. Wie sich herausstellte, dürfte der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines Wagens gesessen haben. Er sieht nun gleich mehreren strafrechtlichen Unannehmlichkeiten entgegen. /ya

