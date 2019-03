Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Ins Gesicht geschlagen

Zeugenaufruf

Schwanau (ots)

Nach einer Körperverletzung am Dienstag sucht die Polizei nun nach Zeugen. Auf seinem Nachhauseweg wurde ein 53-Jähriger gegen 0.30 Uhr in der 'Lange Straße' von einem jungen Mann angesprochen. Plötzlich schlug dieser ihm ins Gesicht und rannte daraufhin davon. Bei seiner Flucht schlossen sich dem Angreifer drei weitere Personen an. Der Mittfünfziger verletzte sich durch den Schlag und seinen anschließenden Sturz leicht. Außerdem ging seine Brille zu Bruch. Beschreiben konnte er den Tatverdächtigen als etwa 20 Jahre alt. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, mit den Beamten der Polizei Lahr unter der Telefonnummer 07821 277-0 Kontakt aufzunehmen. /ms

