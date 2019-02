Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zweirad gestreift

Achern (ots)

Leichte Verletzungen und etwa 2.500 Euro Schaden waren das Resultat eines Verkehrsunfalls auf einem Wirtschaftsweg zwischen Wagshurst und Holzhausen am Mittwochnachmittag. Die Pause eines Motorradfahrers wurde gegen 15.30 Uhr unterbrochen, als ein Traktorfahrer in den Feldweg einfahren wollte, in welchem der Kradfahrer stand. Während der Rastende versuchte dem Landwirt Platz zu machen, fuhr dieser bereits weiter und touchierte dabei das Zweirad. In der Folge stürzte der Motoradlenker und verletze sich dabei leicht. Der Traktorfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort, erschien allerdings eine halbe Stunde später wieder an der Unfallstelle. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. /ms

