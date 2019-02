Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A 5 - Im Endeffekt Zeit verloren

Mahlberg, A 5 (ots)

Ein 41 Jahre alter Berufskraftfahrer hat sich am Mittwochmorgen bei Mahlberg auf seinem Weg in Richtung Norden mehrfach gegen das für Lastwagen bestehende Überholverbot hinweggesetzt. Sein mutmaßlich schnelleres Vorwärtskommen endete nach einer Polizeikontrolle genau im Gegenteil. Der Chauffeur des Sattelzugs hatte sich im Endeffekt nicht nur einen tatsächlichen Zeitverlust, sondern auch ein saftiges Bußgeld eingehandelt. Überdies wird auch sein Punktekonto in Flensburg anwachsen. /wo

