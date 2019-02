Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mit Gegenverkehr zusammengestoßen und verletzt

Baden-Baden (ots)

Drei Verletzte und ein Sachschaden von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles in der Fremersbergstraße. Am Sonntagnachmittag war eine 43-jährige Mercedesfahrerin kurz vor 14 Uhr als Teil einer Kolonne in Richtung Stadtmitte gefahren. Vermutlich sah sie wegen den vorausfahrenden Fahrzeugen einen entgegenkommenden Toyota nicht, als sie gerade nach der Vorbeifahrt an parkenden Autos wieder nach rechts auf ihre Spur wechselte. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden beide Fahrzeugführer und ein Kind im Mercedes leicht verletzt. Während sie durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht wurden, kümmerte sich ein Abschleppdienst um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Unter anderem auch, ob der Unfall durch den 60-jährigen Toyota-Fahrer hätte verhindert werden können, ist nun Gegenstand der polizeilichen Unfallermittlungen durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden.

