Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mehrere Einbrüche am Wochenende

Rastatt (ots)

Zu mindestens zwei Einbrüchen kam es am vergangenen Wochenende in Rastatt. So wurde am Sonntag zwischen 3 Uhr und 20.30 Uhr in eine Gaststätte in der Markgrafenstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten die Haustür des Anwesens und eine Nebentür zur Gaststätte mit Hebelwerkzeug auf. Neben Bargeld wurden unter anderem ein Kaffeevollautomat und ein Automat eines namhaften Kräuterlikörherstellers entwendet. In der Gutenbergstraße wurde am Wochenende zwischen Samstag und Montag 03.45 Uhr die Stahltür einer Firma aufgebrochen. Hierbei wurde eine vor Ort aufgefundene Eisenstange benutzt, die vermutlich von einer Baustelle neben der Firma stammte. Entwendet wurde nach bisherigen Feststellungen nichts. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. /ag

