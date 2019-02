Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Wagshurst - Von der Fahrbahn abgekommen und verletzt

Achern, Wagshurst (ots)

Der Fahrer eines VW Golf kam am Freitagmorgen gegen 8:30 Uhr auf der K5311 zwischen Rheinbischofsheim und Wagshurst offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der kurvenreichen Fahrbahn ab und verletzte sich dadurch. Der 25-jährige Mann konnte nach dem Überschlag seines Fahrzeuges im Straßengraben den verunfallten VW noch selbstständig verlassen und wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung durch Rettungsdienst und Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach dem Einsatz der Feuerwehr und eines Abschleppdienstes war die Unfallstelle gegen 10:30 Uhr wieder frei befahrbar. An dem älteren Fahrzeug und der Böschung entstand nur geringer Sachschaden im dreistelligen Bereich.

/rs

