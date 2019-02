Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Diebstahl gescheitert, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Nachdem sich ein unbekannter Langfinger am Mittwochabend zwischen 18.25 Uhr und 20 Uhr an einem in einem Parkhaus in der Aug.-Schneider-Straße geparkten Zweirad zu schaffen machte, sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Das mutmaßliche Objekt der Begierde, ein Motorrad, war auf dem obersten Parkdeck abgestellt worden, als der Besitzer bei seiner Rückkehr feststellen musste, dass ein Unbekannter gewaltsam versucht hatte, das Zweirad in seinen Besitz zu bringen. Nachdem dies vermutlich nicht gelang, blieb das beschädigte Kraftrad zurück. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise werden unter der Nummer: 07225 9887-0 erbeten. /ma

